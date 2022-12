Maradona-mania in Argentina: Diego "riappare" per lanciare un messaggio! | VIDEO

Ultime notizie. Grande entusiasmo in Argentina per la gloriosa cavalcata della Seleccion ai Mondiali 2022 in Qatar. Messi e compagni sono ora in finale e attendono di conoscere la loro avversaria nell'ultima partita valida per il titolo mondiale.

In Argentina c'è una vera e propria corsa a ritrovare analogie tra i Mondiali 2022 e quelli del 1986, vinti grazie a Diego Armando Maradona. In questo video divenuto virale nelle ultime ore, si vede un maxi-schermo che proietta l'immagine di un giovane Diego, interpretato da un attore, che lancia un messaggio a tutta la tifoseria argentina e alla squadra: "Speriamo di poter festeggiare ancora, come nell'86, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo ragazzi! E vi chiedo un favore: non dimenticatevi di me, perché io a voi vi porto nel cuore".

Guarda il video in allegato.