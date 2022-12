Finale Mondiale 2022: sarà Argentina-Francia, data e orario

Mondiali 2022 - La Finale Mondiale 2022 in Qatar si giocherà tra Argentina e Francia. Sono queste due Nazionali che sono riuscite ad arrivare fino in fondo alla competizione e soltanto una riuscirà a trionfare alla fine. La partita Argentina-Francia per la finale Mondiale si giocherà domenica 18 dicembre alle ore 16:00 italiane.