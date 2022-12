DIRETTA - Diretta gol Mondiali 2022 ottavi di finale: Marocco-Portogallo 1-0

Diretta gol Mondiali 2022 - Tutti i risultati in tempo reale della competizione che va di scena in Qatar, i Mondiali. In diretta i risultati live Mondiali con due quarti di finale. Il Mondiale 2022 in Qatar è ormai nelle fasi decisive, oggi venerdì 9 dicembre, andranno in scena due quarti di finale. Risultati live Mondiali 2022 con la diretta online delle partite di calcio delle Nazionali. In tempo reali il punteggio delle gare con risultati e classifiche aggiornati live dei Mondiali.

Mondiali 2022: diretta gol, risultati live in tempo reale

Live tv diretta gol Mondiali 2022 - In diretta i risultati live dei Mondiali 2022 che vede le Nazionali impegnate agli ottavi. I risultati esatti live delle partite dei Mondiali:

16.00 - Marocco-Portogallo 1-0 (42' Youssef En-Nesyri)

20.00 - Inghilterra-Francia

?Marocco in semifinale!

Mondiali 2022 Diretta Gol

Classifiche Mondiali: i gironi

Queste, invece, sono le classifiche dei gironi dei Mondiali, gruppo per gruppo dove passeranno soltanto le prime due classificate e con il miglior punteggio di ogni girone.

Gruppo A

Olanda 7 punti; Senegal 6 punti; Ecuador 4 punti; Qatar 0 punti;

Gruppo B

Inghilterra7 punti; USA 5 punti; Iran 3 punti; Galles 1 punti.

Gruppo C

Argentina 6 punti; Polonia 4 punti; Messico 4 punti; Arabia Saudita 3 punti.

Gruppo D

Francia 6 punti; Australia 6 punti; Tunisia 4 punti; Danimarca 1 punti;

Gruppo E

Giappone 6 punti; Spagna 4 punti; Germania 4 punti; Costa Rica 3 punti.

Gruppo F

Marocco 7 punti Croazia 5 punti Belgio 4 punti; Canada 0 punti;

Gruppo G

Brasile 6 punti; Svizzera 6 punti; Camerun 4 punti Serbia 1 punti;.

Gruppo H