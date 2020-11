Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ormai per i napoletani è questo il nuovo nome del San Paolo. A breve sarà anche ufficiale, come preannunciato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Intanto gli Ultras della Curva B hanno apposto questa targa con il nuovo nome dello stadio all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta. Clicca su foto allegate per vedere: