Lutto al braccio, minuto di silenzio e Maradona sul maxischermo: l'omaggio di Napoli-Rijeka a Diego, poi gli sarà intitolato il San Paolo

Dramma Maradona - E' morto ieri, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. "La favola è finita, andate in piace", scrive l'edizione odierna di Repubblica. Il quotidiano racconta cosa farà la SSC Napoli per ricordarlo, nel giorno di Napoli-Rijeka, sfida di Europa League:

"Se n’è andato via, questa volta per sempre, portando orgogliosamente con sé la "sua" maglia con il numero 10: consegnata da ieri pomeriggio sine die alla storia del Napoli, ma inzuppata di lacrime. Comincia il " dopo Maradona" e per accettarlo ci vorrà del tempo.

«Diego era leggenda. Il fenomeno più importante della storia del calcio. Nessuno può essere paragonato a lui, è stato unico. Un genio, un pittore del calcio: maledetto e formidabile, un po’ caravaggesco...» , ha reso omaggio al campionissimo AurelioDeLaurentiis, per una volta d’accordo con il sindaco de Magistris sull’idea di intitolare al "Diez" lo stadio San Paolo.

«È una bella proposta, dobbiamo portarla avanti. Ma già stasera vorrei mostrare sui maxischermi di Fuorigrotta il suo volto, durante la partita di Europa League contro il Rijeka. Vediamo se la Uefa ci autorizzerà».

Di sicuro sarà osservato un minuto di silenzio, come su tutti i campi del continente, e Insigne e i suoi compagni porteranno il lutto al braccio: in 90’ di struggente dolore e nostalgia. L’inchino davanti alle tribune vuote sarà infatti gelido come un funerale. Non è morto solo Lui: ieri è morto pure il calcio".