Morte Maradona, omissioni nelle cure: tre medici e due infermieri rischiano sei anni

Napoli - Morte Maradona, arrivano aggiornamenti da Il Mattino riguardo le indagini sulla morte di Maradona. Il Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre, non trova pace. Continuano le indagini e ora sono saliti a cinque gli indagati sotto processo, si tratta di tre medici e due infermieri. Come riporta Il Mattino, Diego Armando Maradona non volle lasciarsi morire come hanno dichiarato i suoi familiari. Maradona è morto perché non fu curato.

Maradona

Morte Maradona, indagini in corso

Adesso sono cinque gli indagati per omicidio colposo di Maradona, si tratta di tre medici e due infermieri. L'accusa per loro è di «Negligenza e omissione nelle cure». Oltre al neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, infatti, anche lo psicologo Carlos Diaz e degli infermieri Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid sono finiti al centro del caso Maradona. Il dottor Alfredo Cahe, per 33 anni cardiologo di fiducia di Diego ha dichiarato: «Se fosse stato curato adeguatamente avrebbe continuato a vivere».

Morte Maradona, cosa rischiano gli indagati

L’infermiera Madrid disse di aver sentito rumori nella stanza di Maradona alle 7.30, poche ore prima della sua morte, e poi ritrattò, precisando che aveva visto Diego per l’ultima volta la sera del 24 novembre. «Era stato il coordinatore a chiedermelo». Chi la obbligò a farlo? Il dottor Luque? L’altro infermiere, Almiron, sarebbe stato l’ultimo ad aver visto o ascoltato segni di vita da parte di Maradona ma anche la sua versione non è apparsa convincente. Se le accuse venissero confermate, i cinque indagati per la morte di Maradona rischierebbero fino a sei anni di carcere. La psichiatra Cosachov, che nei giorni scorsi è stata nuovamente ascoltata dai magistrati di San Isidro, è indagata anche per falso ideologico, avendo prescritto medicinali a Maradona senza averlo visitato.