Giuseppe Cruciani e David Parenzo, durante la trasmissione "La Zanzara" commentano così la morte di Maradona. Cruciani attacca il collega dicendo: Mi "Mi hai detto prima fuori dalla trasmissione, era anche un cocainomane. Non era un esempio, lo hai detto tu". La replica di Parenzo: "Ho detto semplicemente che è stato un eroe nazionale, ma che fosse un noto cocainomane non lo dico io. Non piangerei mai per un giocatore di pallone"