Morte Maradona - Anche Fabrizio Miccoli ha voluto ricordare Diego Maradona: "Il rammarico più grande è non aver avuto la possibilità di ridarti il tuo orecchino, orecchino che ora conserverò ancora più stretto. Inutile dire quanto sei stato importante per me e per il calcio. È andato via il più grande di sempre. IL CALCIO ci ha lasciati. Ciao Idolo. Ciao Diego".