Maradona Day - Aperta la camera ardente a Casa Rosada, per l'ultimo saluto degli argentini a Diego Armando Maradona. Scene strazianti dinanzi alla tomba del dio del calcio, con alcuni tifosi disperati portati via dalla sicurezza. Altri in segno di preghiera, altri visibilmente commossi. Tutti, lì, per l'ultimo saluto a Maradona.

Camera ardente Maradona a Casa Rosada

Questa la fila all'esterno della camera ardente, in Argentina si stima l'arrivo in giornata di un milione di persone per l'ultimo saluto al Pibe de Oro.