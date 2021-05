Maradona, la perizia: "Ha cominciato a morire 12 ore prima, non è stato adeguatamente monitorato dai medici. Poteva sopravvivere!"

Maradona morte, le ultime notizie - Arrivano sempre aggiornamento riguardo la morte di Maradona. Secondo gli esperti convocati dalla Procura Generale, Diego Armando Maradona non avrebbe ricevuto adeguati controlli, la morte poteva essere evitata e ora spuntano clamorose novità. Maradona stava già morendo 12 ore prima!

Maradona morte

Morte Maradona, la rivelazione della perizia

Infatti, la perizia attacca quanto fatto dal team sanitario che si è preso cura di Diego Armando Maradona.

"Azioni inadeguate, carenti e avventate da parte dei medici nei confronti di Diego. È stato lasciato a se stesso".

Queste le prime dichiarazioni degli esperti ufficiali convocati dalla Procura Generale di San Isidro, che stanno indagando sulla morte di Maradona. Come riportato dal Corriere dello Sport le conclusioni si dividerebbero in 13 punti e la relazione sarebbe stata inviata oggi agli specialisti convocati dalle parti che partecipano alla commissione medica. Squadra speciale di investigatori con l'obiettivo di determinare se ci sia un crimine dietro la morte di Maradona, da parte del neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov, alla base della morte di Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre. Tra gli imputati ci sono anche lo psicologo Carlos Díaz, l'infermiera Dahiana Gisela Madrid, l'infermiera Ricardo Almirón, la dottoressa coordinatrice Nancy Forlini e il coordinatore degli infermieri Mariano Perroni.

Maradona

Maradona poteva sopravvivere, l'annuncio della perizia

"Sebbene sia controfattuale affermare che Maradona non sarebbe morto se fosse stato adeguatamente ricoverato, tenuto conto della situazione documentata nei giorni precedenti la sua morte, in un centro sanitario polivalente che riceve cure secondo buone pratiche mediche, concordiamo sul fatto che avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza"

Sarebbero queste le affermazioni degli esperti ufficiali contenuta nel punto 1 delle conclusioni, che aggiungono:

"Maradona ha cominciato a morire almeno 12 ore prima delle 12:30 del 25 novembre scorso. Ha presentato segni inequivocabili di un periodo agonizzante prolungato, motivo per cui concludiamo che il paziente non è stato adeguatamente controllato dalle 0.30 del mattino del giorno della sua morte. Si può dedurre dai documenti che sono stati analizzati da questa Commissione Medica Interdisciplinare, che l'equipe medica curante si è resa responsabile della morte del paziente, dimostrandosi assolutamente indifferente alla situazione, non modificando i comportamenti e il piano medico-sanitario, mantenendo le suddette dannose omissioni ed abbandonando al caso lo stato di salute del paziente".

Morte Maradona, la perizia annuncia: non è stato adeguatamente monitorato

"L'assistenza infermieristica durante la permanenza nella casa di Tigre, dopo aver lasciato la Clinica Olivos, è afflitta da carenze e irregolarità. A Maradona non sono stati prestate le cure e l'assistenza corrette da parte del personale medico-infermieristico né nei tempi né nella forma adeguata, come dettato dalle norme di buona pratica. Non ci sono registrazioni di cure psicologiche a casa. Secondo gli elementi del verbale, la condotta svolta dalle persone presenti il 25 novembre 2020 - quando si è manifestata la condizione critica della vittima - era conforme ai protocolli e alla buona arte di guarigione. Non c'erano né gli elementi né le persone addestrate per eseguire la RCP avanzata, né le manovre sono state avviate con la velocità necessaria. Cosachov si bloccò ai piedi del letto. Dall'arrivo del chirurgo plastico Colin Campbell, residente del luogo, è proprio questi che comanda la rianimazione fino all'arrivo dei servizi mobili di emergenza. Da quel momento consideriamo corretta l'azione, tenendo conto delle capacità e della disponibilità degli elementi che erano a disposizione".

Perizia Maradona, i medici non hanno indagato sulle condizioni cliniche

Secondo i registri del verbale, l'équipe medica avrebbe effettuato un protocollo di follow-up diagnostico, terapeutico ed esaustivo per la vittima. E continua l'attacco della perizia a l'équipe medica curante che doveva analizzare, attraverso studi complementari, con il massimo rigore scientifico, i cambiamenti riguardanti la morfologia del corpo del paziente rispetto alle sue abitudini (ritmo del sonno, umore, difficoltà di movimento e agitazione). Il paziente non è stato trattato o adeguatamente controllato e l'evento finale, che non è stato rilevato, ne ha causato la morte.