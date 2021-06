Il mito di Maradona torna a vivere con una mostra fotografica in provincia di Napoli

Ultimissime notizie Napoli. Il mito di Diego Armando Maradona torna a vivere attraverso una mostra fotografica dedicata all’indimenticato campione argentino. Il tema è il riscatto di una città attraverso lo sport. Sarà allestita, negli spazi del Centro Commerciale Jambo a Trentola Ducenta, bene sottratto alla criminalità organizzata. Aprirà i battenti il 5 luglio. Una data non a caso, il 5 luglio dell’84, infatti, Maradona fu presentato ai napoletani. Un evento che rappresenta anche un segnale di ripresa post covid per il centro che ospita la rassegna, come sottolinea l’amministratore del Jambo, Salvatore Scarpa.

Mostra Maradona

L’esposizione celebrerà la brillante carriera di Dieguito ma anche il tormentato vissuto dell’uomo, simbolo e icona del popolo napoletano e della sua Argentina. La mostra è organizzata ed ideata grazie alla collaborazione nata tra il Centro Commerciale Jambo e l’Aps Magazzini Fotografici di Yvonne De Rosa. La storia di Maradona è raccontata attraverso gli scatti di Sergio Siano, fotoreporter a bordo campo, nei migliori anni del Pibe de Oro.