Il cordoglio di Simeone per la scomparsa di Maradona: "Diego non può morire, rimarrà sempre con noi. Che dolore!" [VIDEO]

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha rilasciato in conferenza stampa il suo pensiero per la scomparsa di Diego Armando Maradona:

"Quando ti chiamano al telefono per dirti che Diego è morto, tu pensi 'non può essere vero, Diego non può morire'. Se ne va un mito, un argentino che trasmetteva tutto il suo essere ribelle per lottare con la sue cose positive e negative però sempre andando avanti. Ci ha cresciuti. Io ho 50 anni e lui ne aveva 60 e la mia passione per il calcio è cresciuta osservandolo. Con Diego ho condiviso lo spogliatoio a Siviglia dove mi ha accolto in maniera spettacolare insieme alla sua famiglia quando ero molto giovane. Ha creato il sentimento per la Nazionale argentina e quando ti arrivano certe notizie tu pensi che non sia possibile perchè lui è forte e sempre ne può uscire. Purtroppo questa volta non ce l'ha fatta ma rimarra sempre con noi soprattutto con noi argentini per cui è un mito assoluto. E' morto Diego...non può essere! Un saluto alla famiglia...che dolore".