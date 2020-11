Galeazzi ricorda Maradona: "Chiedete ad un napoletano se non ha perdonato Diego per i suoi trascorsi con la Droga! Va considerato alla stregua di San Gennaro" [VIDEO]

Giampiero Galeazzi ha voluto ricordare Diego Armando Maradona tramite alcune dichiarazioni rilasciate a Rai 2:

"Ho avuto la possibilità di commentare la tappa italiana di Maradona. Ho avuto il piacere di relazionarmi personalmente con lui e capirne la sua generosità, la sua grandezza e il suo carisma. Ha fatto vincere l'Argentine e il Napoli non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista sociale. Sfido chiunque a chiedere a un napoletano se abbia perdonato i comportamenti di Maradona quando è stato toccato dalla droga. Credo che in suo bilancio personale, Maradona abbia dato più di quanto abbia ricevuto. Per quanto sia stato grande non merita solo che gli sia intitolato il San Paolo...ma che venga che sia considerato all'altezza di San Gennaro".