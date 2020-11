Addio Maradona, La Stampa: "Diego, chi non ha capito la tua immensità que la chupen"

Funerali Maradona - L'editoriale di Gigi Garanzini su La Stampa: “Addio Diego. Con le tre cose che non dimenticherò mai. La sera, anzi la notte che entrasti all’Assassino, antico tempio milanista che da Rocco e Viani in poi era diventato il buen retiro dei calciomani, in una compagnia già vagamente improbabile, e mi abbracciasti quando ti raccontai mentre tu sfogliavi i giornali appena usciti che vedere, da clandestino, i tuoi colpi di fine allenamento a Soccavo era il più grande spettacolo del mondo. La volta che da Ct argentino, dopo la qualificazione miracolosa con l’Uruguay, entrasti in sala stampa e al plotone d’esecuzione costretto dal risultato ad atteggiamento adorante sparasti un immortale ‘que la chupen’, preceduto da un grandioso “con perdòn de las damas” perché c’erano anche delle signore in sala. E infine la telefonata di un paio d’ore fa a Ottavio Bianchi, il tuo solo, presunto nemico dei bei tempi napoletani che ha risposto «scusami, ma non riesco a parlare di Diego. Sto tremando dal dolore». Chi ha capito la tua immensità non ti potrà dimenticare mai. Gli altri, per l’appunto, que la chupen”.