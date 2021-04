Pagelle Napoli-Crotone: Insigne come Di Canio nel 2000, i centrali come Gianni e Pinotto! Osimhen si sbatte, Di Lorenzo salva capra e cavoli

Pagelle Napoli-Crotone - Termina il match allo stadio Maradona per la 29a giornata di Serie A con il Napoli che affronta il Crotone. Le pagelle Napoli Crotone su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli Crotone.

Gattuso

Pagelle Napoli-Crotone, i voti

Meret 5,5 - Tra i meno colpevoli sul gol di Simy, sul quale i compagni lo tradiscono nelle marcature. Respinge il destro di Ounas facendosi trovare pronto, non irreprensibile sugli altri due gol presi.

Di Lorenzo 7 - Si oppone alla fiammata di Messias in avvio, poi spinge con una ottima costanza, sovrapponendosi ed arrivando anche all’assist per l’1-0 di Insigne. Ma sul 2-1, lasciando consapevolmente vuota la sua zona, non chiude nemmeno troppo sul cross di Benali. Ci mette la testa al 58’ per anticipare Simy e Pereira, Cordaz è pronto nel dirgli no. Poi si inventa il gol del 4-3 in solitudine, salvando capra e cavoli di sinistro.

Manolas 5 - Maglia da titolare dopo due mesi: sul 2-1 è generoso nel dare palla ad un avversario come Benali, poi è pessimo nel non tenere Simy sul 3-2. Kostas e Nikola come Gianni e Pinotto, ma chi ride non è il tifoso del Napoli.

Maksimovic 5 - Lancio ignobile al 9’ per Di Lorenzo, marcatura assente ed incompleta su Ounas e Simy, sul gol di quest’ultimo. Il suo compagno di reparto stava sfigurando di più, evidentemente ci tiene a far pari e fa qualcosa di inguardabile per il 3-3 di Messias.

Mario Rui 6 - In proiezione offensiva taglia spesso verso il centro, al tiro al 14’ è impreciso ma poi è sempre presente con la spinta e la sponda disponibile per Insigne e Mertens. Nella ripresa è molto più bloccato dietro, e Molina spinge molto.

Fabian 6 - Il Crotone gli lascia davvero tanto spazio, lui non è esplosivo ma gli avversari non lo pressano: si guadagna il fallo che porterà alla punizione del 3-1, poi si limita a gestire, senza troppi lampi magari. Nella ripresa, senza Bakayoko, deve anche andare al contrasto.

Bakayoko 5 - Nella sua zona Messias si inserisce con regolarità, sfiora il palo con un destro ben piazzato. Perde malamente il pallone che il Crotone concretizzerà nel 2-1, ma nel complesso è un’altra prova deludente. (Dal 62’ Elmas 6 - Un destro rimpallato da Djidji, il pallone per Di Lorenzo sul 4-3)

Politano 5,5 - Entra nell’azione del vantaggio, accentrandosi ed accorgendosi della sovrapposizione di Di Lorenzo. Poi poco più. (Dal 62’ Lozano 5,5 - Un colpo di testa che Cordaz blocca facilmente, un destro nel finale abbastanza largo)

Mertens 6,5 - Dopo quasi cinque mesi, di nuovo la coppia con Osimhen dal 1’: sfuggente appena qualche metro davanti alla difesa crotonese, sfiora il gollonzo al 12’ e si porta via il difensore creando lo spazio giusto per l’1-0 di Insigne. Sfiora il palo del possibile 3-1, lo realizza con una punizione superba nel giorno della sua 350° partita col Napoli. E ci aggiunge anche una traversa, prima di scomparire nella ripresa. (Dal 73’ Zielinski SV - Nel finale la spara altissima da buona posizione)

Insigne 7 - Premio da MVP del mese di marzo nel pre-partita, e in campo duetta con Mertens - creando una grossa occasione al 18’. Era solo l’anticamera del gol, che arriva subito dopo, e di un assist per Osimhen che ricorda - come movenze - un gol di Di Canio contro il Wimbledon il 26 marzo 2000. Prova addirittura il pallonetto da 40 metri, di poco alto. Nella ripresa si mette in proprio per trovare il quarto gol, nel finale due conclusioni fuori. Ma oltre ai gesti tecnici c’è un atteggiamento da leader anche nei confronti dei compagni.

Osimhen 6,5 - Golemic lo chiude dopo una sgroppata di 50 metri, si fa trovare al posto giusto sotto porta per il raddoppio semplice semplice. Agisce anche in pressing, recuperando il pallone che porterà al 3-1 e tantissimi altri, e ha campo libero nell’area di rigore del Crotone. Nella ripresa è un po’ più grigio, seguendo il pattern di squadra. (Dal 91’ Petagna SV)

Gattuso 6 - Scelte offensive anche a causa di problematiche legate agli infortuni, il Crotone si schiaccia dietro e crea tantissima densità distribuita su due linee. Il divario tecnico è enorme, e da qui arrivano due gol finalizzati al termine di azioni pregevoli, ma al tempo stesso arriva anche l’errore difensivo che rimette subito in gioco i calabresi: gli azzurri non si scompongono, anzi continuano ad imporre la loro qualità sul terreno di gioco - il 3-1 di Mertens lo certifica. Nella ripresa si soffre nel primo quarto d’ora, e altri regalini difensivi per il 3-3: è tutt’altra squadra, timida e che si ferma non dando continuità ad una manovra non dinamica. Alla fine arriva la giocata estemporanea di Di Lorenzo a mettere una pezza ad un secondo tempo bruttino, all’interno del quale il Napoli comunque crea quintali di azioni.