Napoli-Fiorentina, le pagelle di Chiariello: "Luperto, Fabian, Zielinski e Callejon un disastro totale. 4 regalato a Gattuso" [FOTO e VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Umberto Chiariello a Campania Sport dopo Napoli-Fiorentina 0-2 ha fatto le sue pagelle:

"Bene Hysaj anche a sinistra. Manolas quasi nessun errore difensivo, ma non può rallentare il gioco, è un ciuccio dal punto di vista mentale. Mi dispiace per Di Lorenzo, sbaglia su Chiesa, ma lui non è un difensore centrale. Il centrale deve attaccare e togliere spazio all'avversario, Luperto ha regalato il piede forte a Vlahovic sullo 0-2. Allan il meno peggio del centrocampo. Fabian e Zielinski un disastro totale. Callejon si è mangiato due gol clamorosi, non è Callejon. Milik non ha toccato una palla. Insigne non ha fatto bene, ma è l'unico che ci ha provato. Ma Gattuso che idee ha? Oggi sembrava palla a Insigne e fai tu, ma non si risolve così la questione. Iachini ha fatto una gabbia. Llorente solito ceppone. Lozano non vale 50 milioni, ma stava mettendo in difficoltà gli avversari. Demme non è dispiaciuto. Il 4 a Gattuso è regalato".