Napoli-Crotone, le pagelle di Chiariello: "Manolas e Maksimovc da 3, la cooperativa dell'orrore" [VIDEO]

Ultime notizie Napoli. Il giornalista Umberto Chiariello commenta la prestazione degli azzurri in Napoli-Crotone 4-3 in onda su Canale 21. Ecco le sue pagelle, dove spiccano le valutazioni negative per i difensori Kostas Manolas e Nikola Maksimovic, entrambi con 3 in pagella: "Non ho nulla da dire a Meret. Non è colpa sua se si trova davanti una difesa che si comporta come la banda del buco. Manolas e Maksimovic hanno fatto il festival dell'orrore, sono la cooperativa dell'orrore: una cosa indescrivibile".

Umberto Chiariello

Pagelle Napoli-Crotone

Le pagelle di Napoli-Crotone a cura di Umberto Chiariello:

Meret: 6

Di Lorenzo: 7,5

Manolas: 3

Maksimovic: 3

Mario Rui: 5,5

Fabian: 6,5

Bakayoko: 5,5

Politano: 6

Mertens: 7

Insigne: 8

Osimhen: 6,5

Dalla panchina:

Elmas: 6

Lozano: 6

Zielinski: 6

Petagna: sv

Arbitro: