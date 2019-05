Zola, l'agente ammette: "Sarri-Juve? Tutto può essere. Da tifoso non ci posso credere"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente Zola:

"Della situazione di Sarri nulla è certo. Lui ha dichiarato di voler restare in Premier e basti pensare che è l'NBA del calcio. Guardiola è di una categoria superiore anche se Klopp si sta affacciando bene alle posizioni alte. Voglio pensare, da tifoso del Napoli, che non possa avvenire il passaggio alla Juventus di Sarri ma da professionista dico che nel calcio può sempre accadere di tutto. Al momento, non so nulla. Sto facendo di tutto per non pensarci. La voglio prendere in considerazione solo quando ci sarà qualcosa di reale".