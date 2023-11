Zola: "Il Napoli può sorprendere il Real! Osimhen? Sarebbe il perfetto sostituto di Benzema"

Notizie calcio. Gianfranco Zola, ex giocatore tra le altre di Napoli, Parma e Chelsea e attuale vicepresidente della Lega Pro, ha ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del media arabo Kooora in vista della gara di Champions League che la squadra azzurra giocherà contro il Real Madrid:

Su Mazzarri: "È un allenatore con molta esperienza, senza dubbio. Ha un compito difficile ma penso che sia una buona scelta per riportare il Napoli in Champions League. Il risultato della prima partita è stato buono, ma giocare contro il Real Madrid sarà diverso. La Champions League è un torneo speciale per il Real. Potrebbero essere in difficoltà nella Liga e quella stessa settimana giocano in modo completamente diverso in Europa e rendono le cose difficili a qualsiasi avversario. La qualità dei loro giocatori fa la differenza. Non credo che gli infortuni avranno un'influenza, anche se mancano pezzi importanti. Ma il Napoli è una buona squadra, potrebbe sorprendere".

Osimhen sostituto di Benzema al Real?Penso che sia perfetto per il Real Madrid. Potrei scegliere Mbappé, visto il suo talento e la sua personalità, ma è più un'ala che un attaccante vero e proprio. A mio parere, nella posizione di attaccante Haaland o Osimhen sarebbero meglio per il Madrid. Non credo che il City lascerà partire Haaland facilmente, però".