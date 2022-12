Zola: "Il Napoli mi ha impressionato per due aspetti, Kvara sorprende per la sua intelligenza"

Gianfranco Zola, allenatore ed ex attaccante del Napoli, del Parma, del Chelsea e del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine":

"Il Napoli è una squadra che segna tanto e gioca bene, io l’ho vista contro il Sassuolo in casa e mi hanno impressionato per due aspetti in particolare: il pressing molto alto e ben organizzato, che è stato una bellissima sorpresa, e poi la bravura nella costruzione del gioco dal basso. Devo dire che i due centrocampisti, Lobotka ed Anguissa, stanno facendo un lavoro straordinario perché danno tantissima qualità nel palleggio, proprio dal basso, e questo crea grandissimi vantaggi in avanti.

Nella Champions adesso si comincia a fare sul serio. L’Eintracht Francoforte è una formazione forte, che conosco perché qualche anno fa li ho affrontati col Chelsea. E’ una squadra estremamente pericolosa, molto organizzata, molto fisica, quindi sarà una doppia partita dura.

Probabilmente, Kvaratskhelia è quello che ha impressionato di più perché è una sorpresa e soprattutto ha impressionato la grande qualità che ha dato a questa squadra. A me ha impressionato anche la sua intelligenza calcistica, è un giocatore molto tecnico, molto creativo ma anche molto disciplinato ed ordinato in campo, quindi ha rappresentato veramente una bella sorpresa.

Un aggettivo per questo Napoli? Super organizzato è il modo in cui definirei il gruppo di Spalletti in questo momento. Credo che il Napoli debba temere se stesso, perchè quello che ha dimostrato finora, in queste prime 15 partite, è sufficiente per portarlo a vincere il campionato. Non dovesse più performare allo stesso modo, allora questo potrebbe essere un problema. Quando dico che il Napoli può temere se stesso, intendo dire che se non dovesse continuare su questi livelli allora potrebbe lasciare delle porte aperte per gli altri. Altrimenti la vedo molto difficile per chi insegue".