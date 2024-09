Zoff sulla Juve: "Si vede la mano di Motta. Devo dire una cosa su Di Gregorio"

"La sensazione, per quanto ancora parziale, è sinceramente molto positiva. Certo, nell’ultima uscita contro la Roma è mancata un po’ di brillantezza per portare a casa il risultato. Ma sono rimasto impressionato soprattutto dalla semplicità espressa dai bianconeri". Così ha parlato Dino Zoff, in un'intervista concessa a Tuttosport a tema Juventus.

Sul gioco fin qui espresso dai bianconeri, la pensa così: "La mano di Thiago Motta è già abbastanza evidente nello sviluppo della manovra, per carità. Ma la Juventus non mi è ancora parsa al cento per cento, da quel punto di vista: mi aspetto una crescita, a livello di gioco, nelle prossime settimane".

Inevitabile anche un'opinione su Di Gregorio: "Mi ha fatto un’ottima impressione a Monza, negli ultimi due anni, quindi per me è un grande sì. La base tecnica c’è, la gavetta alle spalle anche".



Gli manca esperienza ad alto livello? Zoff dice: "Ma non mi preoccupa, il portiere in questo senso è un ruolo a sé: le conclusioni difficili le ricevi in Serie B come in Serie A. Se si è bravi tra i pali, lo si è in tutte le categorie".