Zoff: "Ripresa dei campionati? La vedo difficile, prima di tutto viene la salute... Sta mancando gioco di squadra"

Ultime notizie calcio - Dino Zoff, ex portiere ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, commentando la situazione che si è venuta a creare nel mondo del calcio conseguentemente alla diffusione del Coronavirus. Ecco alcuni estratti:

"Sta mancando il gioco di squadra e questo mi spaventa moltissimo. Qui si vince tutti insieme oppure si perde tutti insieme. E siccome in ballo c’è la vita, c’è il futuro, non una partita o una coppa, dobbiamo mettere da parte egoismi e interessi di bottega. Cosa che per adesso non sta avvenendo. [...] Se è possibile, certo che si deve tornare a giocare. Ma al momento la vedo difficile. Prima di tutto viene la salute, non si può giocare finché non c’è la sicurezza assoluta. In ballo ci sono cose ben più importanti del pallone. [...] Interruzione tardiva del calcio? No, alla fine è vero che tutti siamo stati presi in contropiede, abbiamo sbagliato tutti. Ecco perché non bisogna sbagliare più. Giusto programmare, pensare al futuro, ma senza correre, senza prendere decisioni affrettate. Non bisogna anticipare il rientro. Bisogna ascoltare i medici. I rischi sono alti, è una questione di salute pubblica. Il calcio non è una priorità".