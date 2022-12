Zoff: "Devo dirvi una cosa su Pelè e Maradona"

Dino Zoff, ex portiere del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Corriere della Sera. E su Pelé non ha dubbi: "Non era un campione, era un fuoriclasse".

"Nella storia del calcio ci sono stati diversi campioni, ma i fuoriclasse sono pochissimi, come Pelé e Maradona. Diciamo che Diego era un’artista, diverso da Pelè, che era più attaccante, ma entrambi sono primi alla pari in questo dualismo storico, entrambi sono il calcio. Facevano cose che altri non facevano".

Tipo sopravvivere ai tackle dei terzini vecchio stile.

"Oggi i calciatori sono più tutelati, anche se questa parola non mi piace. Pensate solo ai rigori in più che avrebbe potuto calciare. Eppure, nonostante lo picchiassero per tutta la partita, faceva magie".