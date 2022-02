Zoff: "Napoli-Inter non decide lo scudetto, ci vorrà ancora tempo. Anguissa-Koulibaly? Rientri fondamentali"

Dino Zoff è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Inter? Chi vince non per forza sarà la squadra che vincerà lo scudetto. SDi vedrà ancora nel tempo. Partita difficile ma il risultato può essere diverso. Tornando dalla coppa d'Africa, ci si sente più sicuri. Le considerazioni della squadra vanno tenute presenti, ma questi sono calciatori importanti che danno un contributo fondamentale. Meret? Situazioni che si devono metabolizzare. Poi le prospettive future hanno bisogno di una soluzione. Meret è giovane e in Nazionale, deve trovare una soluzione per giocare. Tutti è meglio che pensino alla classifica".