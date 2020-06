Zoff: "Meret, una finale di Coppa Italia dà tante responsabilità! Come portiere ha un futuro roseo"

Ultime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dino Zoff, ex Napoli e Juventus:

“Meret? Una finale di Coppa Italia dà tante responsabilità. Come portiere ha un futuro roseo, ma Gattuso sa bene chi far giocare. Fin qui ha fatto bene. Concorrenza tra portieri? Un allenatore alterna i portieri quando sono più o meno sullo stesso livello. Se c'è uno più bravo di un altro, gioca quello senza se e senza ma. Ad oggi il portiere è meno impegnato, all'epoca nostra facevamo qualcosina in più, quindi spreca anche meno energie. Napoli-Juventus? Vinca il migliore".