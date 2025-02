Zoff: “Meret poteva fare poco sul tiro di Isaksen: vi spiego cosa è accaduto”

Dino Zoff, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I meriti di questa bella stagione del Napoli sono quasi tutti di Conte. Certamente l’allenatore azzurro sta facendo cose straordinarie, rimanere in testa per lungo tempo così non è da tutti. Sul tiro Meret non poteva farci quasi nulla, è stata una fucilata quella di Isaksen. Forse ha pensato che fosse un tiro un pochino diverso. Il problema del VAR è la fiscalità che ha questo strumento, per me è l’errore principale”.