Zoff: "Meret? Non voglio dare consigli ma un portiere deve giocare e fare esperienza..."

Ultime notizie calcio Napoli - Dino Zoff, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Meret? E’ brutto intromettersi e non voglio dare consigli ma una cosa è certa: un portiere ha bisogno di maturare esperienza e di giocare. Sono ancora arrabbiato per Toldo che, dopo un Europeo straordinario, è andato a fare la panchina all’Inter. Un portiere deve giocare”.