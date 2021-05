Zoff: "Donnarumma può diventare il nuovo Buffon. Superlega? Il calcio non ha senso senza meritocrazia"

Calcio Napoli - Dino Zoff, ex portiere ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Donnarumma è sulla strada buona per diventare il nuovo Buffon. Ha tutte le prerogative per andare avanti. Ha 22 anni e gioca in una grande squadra, mi sorprendono tutte queste polemiche sul rinnovo di contratto. Superlega? Se togliamo la meritocrazia il calcio che senso ha?"