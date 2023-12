Zielinski in mixed zone: "Meritavamo un altro risultato, dobbiamo lavorare subito su due aspetti"

Notizie Calcio Napoli - “C’è sicuramente rammarico per aver visto la mia squadra giocar bene ma non raccogliere quel che meritavamo. Purtroppo in queste ultime due partite è così. Il Napoli ha fatto due primi tempi ottimi, poi nel secondo un po’ di disattenzione e prendiamo goal simile ad altre partite. E’ una cosa su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che siamo forti, dobbiamo migliorare meglio sotto la porta perché lì stiamo mancando. Possiamo e dobbiamo creare di più". Queste le parole di Piotr Zielinski in mixed zone dopo Juventus-Napoli 1-0.