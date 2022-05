Zerbin, l'agente: "Ama Napoli e vuole giocarsi le sue chance, contratto fino al 2025. Nazionale? Gioia infinita" | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Zerbin ed il ritorno a Napoli per il ritiro di Dimaro, le parole del suo agente a CN24 TV:

"Siamo felicissimi per la convocazione in Nazionale nello stage di Mancini. E' una gioia infinita un sogno per un ragazzo per bene che gioca benissimo a calcio. Lui ama Napoli alla follia, ha fatto tre anni di militare in Serie C e l'ultima da protagonista in Serie B, adesso è pronto per giocarsi le sue chance in ritiro con il Napoli.

E' tutto automatico perchè non ho ancora sentito il club del Napoli. Con il club azzurro abbiamo anche un contratto lungo fino al 2025, per i prossimi anni è ancora del Napoli e non ci sono rischi di perderlo a zero".

Sul futuro poi aggiunge: "Lui sogna di restare a Napoli, ma anche restare in Serie A per giocare va benissimo. Io mi fido di lui, speriamo che il sogno di vestire l'azzurro di avveri. L'asticella è sempre più alta ma non abbiamo paura di niente.