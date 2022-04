Zerbin, l'agente: "E' di proprietà del Napoli, spero vada a Dimaro: da lì nascerà la sua storia. Con Giuntoli..."

Ultime calcio Napoli - Furio Valcareggi, agente di Zerbin, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sta giocando molto bene Zerbin ed è di proprietà del Napoli. Non c'è altra soluzione, spero vada a Dimaro e poi da lì può nascere la sua storia. Crossa, la mette bene, qualcosa la sbaglia ma è giovane. Può giocare nei tre attaccanti, ai moduli si adatta bene e sa quello che deve fare. Essendo un titolare, fa bene. I prestiti delle volte non vengono valorizzati, Grosso lo fa giocare sempre. Siamo contenti del suo rendimento. Sentiamo Giuntoli e Pompilio, non ci sono novità. Empoli? L'Empoli non sta benissimo, sono sei domeniche che perde. Arriva Spalletti col Napoli e sarà festa nazionale".