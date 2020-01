Zerbin, l'agente a Kiss Kiss: "Anni fa ebbi un confronto tosto con Giuntoli. Alessio sarà pronto per il Napoli tra due anni"

Ultime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, calciatore che il Napoli ha prestato al Cesena. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Anni fa ebbi un confronto tosto con Giuntoli per Zerbin che quest'anno sta facendo benissimo a Cesena. Se andasse in B l'anno prossimo e mantenere le aspettative tra due anni sarà pronto per il Napoli. I ragazzi devono giocare, guarda Castrovilli che è esploso a Cremona proprio con rastelli che a breve accoglierà Gaetano. Chiesa? L'anno prossimo andrà o alla Juve o all'Inter. Castrovilli? Per almeno due anni resterà a Firenze, poi si vedrà. Ha rinnovato ora con la viola".