Zenga: "Primo tempo devastante dell'Inter, il Napoli ha perso la cazzimma"

Notizie calcio Napoli - Walter Zenga, ex portiere di Inter e Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rete 4:

"Primo tempo devastante dell'Inter per forza e intensità. Lukaku e Lautaro hanno 30 gol in due in questa stagione. Nerazzurri veramente chirurgici a sfruttare tutte le occasioni concesse dal Napoli. E' un Napoli che ha perso le certezze degli anni scorsi e si nota, gli azzurri non hanno più la loro 'cazzimma'. Diffice che Insigne non si senta il capro espiatorio. Anni fa, se qualcosa non andava all'Inter, a risponderne eravamo io, Bergomi e Ferri".