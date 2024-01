Zazzaroni: "Mourinho? Non escludo che Mendes in Arabia abbia parlato con De Laurentiis"

Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset durante la trasmissione Pressing:

"Mourinho-Napoli? Non escludo che Mendes in Arabia abbia parlato con De Laurentiis, se l'ha fatto. Mendes è uno che si propone molto, propose praticamente Cristiano ronaldo a tutti. Non credo che in questo momento De Laurentiis abbia il problema allenatore, se lo porrà più avanti probabilmente"