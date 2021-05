Zanini a CN24: "Gattuso, che lavoro: ha saputo dare un'impronta al suo Napoli! Hellas? Gara dura ma azzurri superiori"

Nicola Zanini intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Guardo ancora il Napoli, ne sono tifoso: una squadra che mi è rimasta dentro, mi diverte molto. Gattuso? Sta facendo un grandissimo lavoro, sin da subito si è vista l'impostazione da dietro. Un allenatore che ha dato impronta e gioca al Napoli. Hellas? Partita difficile, una squadra scorbutica: sarà dura per il Napoli. All'andata era una squadra difficile da affrontare per tutti e il Napoli aveva poca intensità. Ora i valori si sono regolati e il Napoli è nettamente superiore. Sono estimatore di Zielinski, mi piace molto Fabian, mentre Demme è più regolare per il gioco di Gattuso. Chi sulla panchina? Mi dispiacerebbe se dovesse andare via Gattuso ma Allegri è un allenatore che entra in una società e si adatta al lavoro precedente per poi sistemarlo a modo suo. Preferirei lui. Ricordo più bello? La presentazione in piazza del Plebiscito".