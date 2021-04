Zaccagni, l'agente: "Napoli? Mattia vuole onorare questo finale di stagione con la maglia del Verona. Sogna di giocare la Champions un giorno" [ESCLUSIVA]

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, calciatore dell'Hellas Verona, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli ha fatto veramente bene in questo periodo, peccato per la sconfitta di mercoledì ma non bisogna fare drammi. Credo non ci sia nullo di precluso per gli azzurri in chiave Champions perchè ci sono ancora tante gare. Tra le squadre in lotta dal secondo al quarto posto, vedo il Milan più in difficoltà rispetto alle altre rivali.

Mi sono trovato benissimo alla Samp per nove anni, ma anche al Napoli nonostante le difficoltà del momento. Il Napoli deve fare molta attenzione alla squadra di Ranieri perchè ha dei singoli importanti come Gabbiadini, Quagliarella oppure Damsgaard.

Zaccagni-Napoli? Si è parlato molto a gennaio, come il Napoli deve finire bene la stagione vale lo stesso per il Verona e Mattia. Poi ci siederemo intorno ad un tavolo e parleremo del suo futuro. Lui sta bene a Verona ed è onorato, sogna come tutti migliorare e giocare la Champions"