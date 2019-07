Younes: "Napoli città fantastica, adoro la pizza. Felicissimo di lavorare con Ancelotti"

Amin Younes, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi piace Napoli, è una città fantastica ed anche i tifosi sono grandiosi. Ricordo ancora il mio primo gol messo a segno al San Paolo. La pizza? Certo che mi piace! Non la mangio troppo ma la amo. A Napoli si mangia la miglior pizza al mondo ed ho detto a tutti i miei amici di venire qui a mangiarla. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione, non volevo nemmeno che si fermasse la scorsa stagione. Sono molto felice e voglio giocare al San Paolo! Capisco l'italiano ma a volte è difficile parlare. Voglio imparare. Posso giocare a destra, a sinistra o al centro. Preferisco sul versante mancino ma è lo stesso. Sono felicissimo di lavorare con Ancelotti, è fantastico. Imparo ogni giorno qualcosa ed è una grande persona. Sono affezionato a tutti i compagni di squadra, vinciamo e perdiamo insieme. Se devo scegliere un compagno di squadra, dico Mertens perché parliamo olandese entrambi ed abbiamo un bel rapporto".