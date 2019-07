Younes: "Ci scusiamo con i tifosi, ma l'importante è arrivare pronti alla prima di campionato. Felice dell'arrivo del mio amico Mertens, aspettiamo gli altri"

Dimari ritiro Napoli 2019 - Amin Younes parla in intervista a Tv Luna. Dopo la prima amichevole stagionale tra Napoli e Benevento con il risultato di 1-2, parla il tecnico del calcio Napoli. Ore 21:00, da Dimaro: "L'importante per oggi era trovare condizione. Sto bene, non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione. Il fisico risponde bene, non era importante il risultato ma l'allenamento. Dimaro è bella, ora pensiamo agli allenamenti e alla prossima partita. Lavorare molto qua sarà importante per il campionato. Ogni partita è importante, ma il campionato è molto più importante. Tutta la squadra starà bene per la prima partita di Serie A. L'obiettivo di questa stagione è allenarsi bene ogni giorno, pensiamo step by step. Il mister deciderà cosa è bene per il futuro. Tutti siamo una squadra, non vediamo che tornino Adam, Kalidou, Fabian e gli altri. Felice dell'arrivo di Dries, è un mio grande amico. E' molto importante per Napoli, è una bella compagnia. Ci scusiamo per il risultato con i tifosi, ma perdere non era importante oggi, pensiamo alla prima di campionato".