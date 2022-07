Watford, l'ex DS: "Stavo portando Kim in Premier: l'ho conosciuto personalmente. Ai tifosi del Napoli dico solo una cosa"

Filippo Giraldi, ex DS del Watford, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Volevo portare Kim al Watford. Era un profilo interessante, giocava in Corea. Il nostro socuting lo aveva visionato, l'ho visto dal vivo molte volte. Personalmente ho apprezzato la grande disciplina e la cultura del lavoro, gli parlai personalmente. Ha una grande personalità, non ha paura del duello uno contro uno. Avevamo l'ok del ragazzo ma poi andò a giocare in Cina al Beijing Guoan. La fortuna di Koulibaly è stata quella di trovare uno come Albiol che gli ha fatto da guida. Per Kim Min jae dipenderà molto da Spalletti, non ci vorrà fretta. Servirà il tempo giusto di adattamento, ho grande fiducia nello staff tecnico. Lo stesso Koulibaly quando arrivò a Napoli non era quello andato via. Kim non è un Koulibaly fatto e finito, ma un calciatore che con il lavoro può diventare forte"