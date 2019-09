Wanda Nara out da Tiki Taka? Pardo: "Situazione non conciliabile con la mia deontologia professionale"

Wanda Nara fuori da Tiki Taka? Molto probabile. A rivelarlo è stato direttamente Pierluigi Pardo, conduttore del programma targato Mediaset, ai microfoni di Radio 24: "Faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza, nel caso in cui la causa con l’Inter si fosse prolungata, non era conciliabile con la mia deontologia professionale e l’ho detto all’azienda. Se ora proseguirà o meno la sua avventura con noi, sinceramente non lo so", ha dichiarato il collega.

Tiki Taka, Wanda Nara cacciata?

Poi una critica anche all'intero operato calcistico della coppia: "La vicenda che abbiamo vissuto è stata surreale, ma la strategia di Wanda, ammesso che ci fosse, si è rivelata un fallimento totale. L’idea che un giocatore come Mauro Icardi, che ha segnato 124 gol con la maglia dell’Inter, vada via in questo modo è assurdo… I tifosi dell'Inter hanno fatto i caroselli. Hanno salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al PSG quando poteva diventare protagonista a Napoli o a Roma".