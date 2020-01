Volpecina: "Vidi Lobotka tre anni fa, volevo portarlo al Torino. Ghoulam? Mi dicono stia bene fisicamente, ma..."

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex difensore del Napoli ed ex osservatore del Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ghoulam non si capisce. Mi dicono che stia bene fisicamente, forse è una questione mentale. Eppure ne è passato di tempo, è strano. Lobotka? L’ho visto tre o quattro anni fa quando giocava con la sua Under 21, lo vidi per il Torino quando lavoravo per loro. Mi fece una buona impressione, forse lasciava qualche dubbio a livello fisico. Però di tempo n’è passato e non saprei dirvi ora. Non mi sembra, onestamente, un calciatore che possa fare la differenza. 150 milioni per Fabian? Non esageriamo. A 100 lo venderei subito e comprerei altri giocatori. Ricardo Rodriguez? E’ un calciatore pronto, lo prenderei. Io non comprerei mai Ghoulam se fossi una società di calcio. La questione Mertens va risolta, o De Laurentiis si decide a fargli firmare il contratto oppure è giusto che vada via. E’ gravissima come situazione, bisognava risolverla a giugno scorso. Bisogna rinnovargli il contratto, sia a lui che a Callejon. Calciatori come Cavani, Lavezzi, Higuain sono stati tentati da offerte molto importanti, poi hanno capito che a Napoli non potevano vincere e se ne sono andati. Allan ebbe delle offerte eccezionali, è normale che sia andato in difficoltà. Il Napoli doveva subito rinnovargli il contratto, invece stiamo da un anno e mezzo a parlarne. Gattuso? Se non finisce la guerra tra società e squadra, può arrivare anche il migliore allenatore, ma le cose non si risolvono. Se il Napoli non vince le prossime due gare la stagione è conclusa. Sulla carta l’Inter è superiore al Napoli, ma quando si va in campo le cose possono cambiare. Bisognerà fare la partita perfetta contro Lukaku e Lautaro”.