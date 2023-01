Vocalelli: "Roma? Il Napoli ha messo tutte le avversarie in fila, coniugando spettacolo e risultati"

Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera:

«Il pareggio tra Napoli e Roma a chi farebbe più comodo? Naturalmente alla Roma, dal momento che il Napoli gioca in casa e per quello che ha dimostrato è favorito. Ha messo tutte le avversarie meritatamente in fila, coniugando spettacolo e risultati. Poi se dovesse arrivare il pari per gli azzurri non sarebbe particolarmente negativo. Mourinho invece firmerebbe subito per il pareggio. Il Napoli non ha nessun motivo per rilassarsi, ha dimostrato di saper andare ad alte velocità, di saper reagire alle avversità e al ko di Milano con l’Inter, per esempio. Le insidie di un rilassamento secondo me potrebbero esserci forse contro le piccole, come è capitato in Coppa con la Cremonese, e non in gare importanti come quella con la Roma. La sfida Spalletti-Mourinho è un altro tema della gara. Sono due allenatori importanti e diversi. Vorrei solo sottolineare che Spalletti ha già una carriera alle spalle eccezionale, ha fatto cose egregie già con Udinese, Roma e Inter e dunque non è sorprendente quello che sta costruendo a Napoli».