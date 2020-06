Vocalelli: "Peccato non vedere i tifosi questa sera, si rifletta! In una partita secca, vince chi sa sfruttare le occasioni"

Ultime calcio Napoli - Alessandro Vocalelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Vocalelli

"Peccato non vedere i tifosi questa sera. Un qualcosa che deve farci riflettere su quanto è importante il pubblico da stadio. Gara tra due squadre importanti che vogliono vincere la coppa. Sarà una partita bella e speriamo vincente per il Napoli. In una partita secca, vince chi è più bravo e sa sfruttare le occasioni".