Vocalelli a CN24: "Icardi vuole solo la Juve, i bianconeri chiuderanno prima alcune cessioni per poi acquistarlo"

Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Juventus parte come sempre favorita, la concorrenza però si sta rinforzando. Il Napoli è la vera anti-juve, si sta rinforzando molto con Manolas e Lozano, il messicano farà divertire il campionato italiano perché ha caratteristiche importanti. L'Inter mi sembra la terza forza, ha aggiunti pezzi importanti ma ha tolto Icardi, Nainggolan e Perisic che erano altri pezzi importanti. Icardi non è sciocco, non si fa incantare dalla Juventus per poi restare fermo. Icardi sa che la Juve realmente lo vuole, ma i bianconeri prima sistemeranno gli ultimi calciatori e poi faranno l'acquisto".