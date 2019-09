Vocalelli a CN24: "De Laurentiis voleva Icardi, allora non dica che Milik è al centro del progetto. C'è una sua dichiarazione su Koulibaly che mi ha sorpreso"

Ultime calcio Napoli- Il direttore Alessandro Vocalelli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Icardi? Se uno si spinge a fare un'offerta così importante, vuol dire provare a migliorarsi molto. Ecco perchè poi è deleterio parlare di Milik al centro del progetto. Koulibaly? C'è un'altra dichiarazione che mi ha lasciato perplesso. Dice ad unc erto punto che bisogna capire se vale la pena schierare insieme Manolas e Koulibaly oppure lasciarne uno fuori. E' sorprendente, una coppia così forte, la più forte del campionato. Forse vuole far intendere che dietro ci sono anche altri difensori forti. Ancelotti fa bene a farli giocare e insieme. Ancelotti e De Laurentiis sono in sintonia. Il presidente sa che ha il meglio per la sua panchina ma anche un parafulmini. Lo stesso allenatore sa che il suo presidente ha fatto il possibile per migliorare la rosa. Sul mercato, insieme alla Juventus, è la squadra che ha fatto meglio. Tifosi? I soldi sono importanti nella vita, ma non servono a comprare tutto, neanche la disponibilità di un popolo intelligente e passionale. Gli stessi non vanno allo stadio non per i biglietti cari, ma si sentono distanti per alcuni strappi col passato. Il rapporto va ricostruito con la pazienza e la fiducia".