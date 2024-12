Vives: "Vedremo Neres e Kvaratskhelia insieme quando ci sarà bisogno"

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Giuseppe Vives si è proiettato verso la sfida di domani tra Torino e Napoli. Queste le dichiarazioni:

"Ho vissuto il Torino per tanti anni ed è meraviglioso come i tifosi granata respirano il calcio. Mi dispiace vedere in difficoltà il Torino in questa fase. Torino-Napoli? I granata non sono nel miglior momento, ma sono sicuro che il Napoli non avrà vita facile. Il Napoli? Non è ancora la squadra immaginata da Conte, però vedo un bellissimo spirito di squadra. Ha tutte le carte in regola per restare in vetta. Credo che Neres non giochi mai con Kvara perché Politano è troppo importante per gli equilibri della squadra. Li vedremo agire insieme quando ci sarà bisogno".