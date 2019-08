Vinicio: "Napoli? La differenza con la Juve è nei terzini. Sarri traditore? Ha avuto la sua occasione e l'ha colta"

Si avvicina la grande sfida tra Juventus e Napoli. Siamo ancora all'inizio della stagione ma il match riveste ugualmente interesse e curiosità. "E' una bella gara per vedere quale possa essere quest'anno la forza del Napoli, come e quanto potrà essere all'altezza della Juve", dice a TMW Luis Vinicio, autentica istituzione a Napoli. "Penso - dice O' lione - che per i partenopei ci voglia ancora qualcosa perchè la Juve, oltre ad essere una squadra ben attrezzata, ha la sua forza anche nei terzini. La vera differenza col Napoli è lì. In attacco speravo in un centravanti di ruolo e ora in effetti valuteremo Llorente e il suo apporto".

Sperava anche in Icardi?

"Se ne è parlato tanto ma nel calcio ci sono tanti misteri e non si può capire cosa sia successo in questa vicenda..."

Il Napoli e il sorteggio Champions: cosa ne pensa?

"Anche in questo caso valuteremo la forza del Napoli. Il Liverpool in casa propria fa spavento ma anche la juve con l'Atletico non può stare allegra"

Di Sarri che idea si è fatto vedendolo alla Juve?

"Ha avuto la sua occasione e l'ha colta. Traditore? Non dico questo, ha avuto la sua bellissima esperienza fuori dall'Italia e ora è alla Juve per passare qualche anno tranquillo visti gli 'aiutini' per i bianconeri..."