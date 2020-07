Vigliotti: "Vittoria del Napoli e doppietta di Immobile: sarebbe la degna conclusione di questo campionato"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianluca Vigliotti, ex ufficio stampa Napoli:

“Campionato 00/01? Cominciammo la stagione con un primo tempo del Napoli contro la Juventus esaltante con rete di Stellone, il quale alla seconda giornata di campionato si ruppe il tendine d’Achille. Appena cominciò leggermente a riprendersi, Zeman fu esonerato, successe di tutto. Higuain o Immobile? La degna e naturale conclusione di questo campionato è un 3-2 per il Napoli con Immobile che fa doppietta, superando al San Paolo il record di Higuain".