Vigliotti su Mertens: "Se lo studio legale invia una richiesta, c'è da dire una cosa sull'opzione"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Vigliotti:

“Mertens? Il resto è corollario, il tema di oggi è solo il rinnovo di Dries Mertens, non che poi siano in secondo piano i vari Ospina, Meret oppure Fabian. Non è un caso ormai, è diventata una circostanza sulla quale dobbiamo convivere ed abituarci: ricordiamoci Calhanoglu e Donnarumma lo scorso anno, anche loro svincolati. Ero curioso di capire cosa sarebbe successo con la notizia di Mertens, del Napoli di Sarri non è rimasto più nessuno tranne Kalidou Koulibaly: cosa è successo con Insigne e con gli altri arrivati a scadenza di contratto? Se è un peccato per la società, uno si può augurare che si possa trovare un accordo tra Koulibaly ed il Napoli, magari anche Mertens. Però quest’ultimo è in scadenza ora e l’altro è in scadenza nel 2023. Se dallo studio legale belga una richiesta per Mertens, è sottintesa alla mancata attivazione dell’opzione per rinnovare il contratto dell’attaccante belga”