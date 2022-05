Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “De Laurentiis ha fatto uno show nella conferenza stampa, è stato predominante rispetto Spalletti e gli altri presenti. Sono preoccupato per il Napoli, Insigne è andato via e se andassero via anche Koulibaly e Mertens allora sarà difficile per il Napoli restare ad alti livelli".